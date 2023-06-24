Оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты: в Днепре и Харькове прогремели взрывы, в Киеве работала ПВО

Оккупационные российские войска в ночь на 24 июня устроили массированную атаку крылатыми ракетами на украинские города. В Киеве, Днепре и Харькове было слышно взрывы.

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По предварительным данным, силы ПВО сбивали вражеские цели в небе над регионами, отметили в воздушных силах ВСУ. О взрывах в Днепре и Киеве сообщили корреспонденты OBOZREVATEL.

"В Днепропетровской области работает ПВО!" – говорится в сообщении ВС.

В КМВА сообщили, что в Киеве работала ПВО. Мэр Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе в результате падения обломков есть повреждения автомобилей.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по городу. Мэр Игорь Терехов подтвердил взрывы в областном центре.

В то же время мониторинговые каналы сообщали о работе украинской противовоздушной обороны во многих регионах.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ракетная угроза актуальна для всех областей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня отбили массированную ракетную атаку России на Украину. В небе над рядом регионов были сбиты 13 российских крылатых ракет.

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