Количество погибших в результате удара РФ по Краматорску возросло до 8, среди них трое детей: под завалами могут оставаться люди. Фото

В результате российского террористического акта в Краматорске Донецкой области количество погибших увеличилось до восьми человек. Жертвами ракетного удара стали, в том числе, трое детей.

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На месте военного преступления продолжается спасательная операция. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ведомстве подчеркнули, что кроме погибших, в результате российского ракетного удара десятки человек получили ранения. По состоянию на 7:00 28 июня известно о 56 раненных.

Также в МВД добавили, что под завалами разрушенного здания могут оставаться люди, поэтому спасательная операция до сих пор продолжается.

"В Краматорске идет поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения. Задействованы все профильные службы: спасатели, психологи, полицейские парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты. Под завалами могут быть еще люди. Так что работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание общественного питания.

Ранее сообщалось, что в годовщину удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, когда погибли 22 человека, армия России снова атаковала регион ракетами. В Полтавской ОВА сообщили о прилете в дачный кооператив.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на произошедшие 27 июня российские обстрелы, назвав россиян террористами. Утром оккупанты ударили ракетами Х-22 по Кременчугу Полтавской области, а вечером – по городу Краматорск Донецкой области. Своими действиями Россия в очередной раз продемонстрировала, что она является государством-террористом и заслуживает трибунала.

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