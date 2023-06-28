'Российские изверги и террористы': Зеленский отреагировал на обстрелы Кременчуга и Краматорска

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на произошедшие 27 июня российские обстрелы, назвав россиян террористами. Утром оккупанты ударили ракетами Х-22 по Кременчугу Полтавской области, а вечером – по городу Краматорск Донецкой области.

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Своими действиями Россия в очередной раз продемонстрировала, что она является государством-террористом и заслуживает трибунала. Об этом гарант сказал в своем вечернем обращении к гражданам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ровно в годовщину удара российских террористов по Кременчугу, по торговому центру, когда погибли 22 человека, российские изверги снова направили ракеты по Кременчугскому району", – рассказал он.

По Краматорску, говорит Зеленский, враг бил ракетами С-300. Среди погибших, количество которых выросло до четырех, есть один ребенок, более 40 человек ранены. На момент обращения президента продолжался разбор завалов на месте трагедии.

"Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов. И я снова и снова говорю спасибо всем в мире, кто поддерживает Украину и помогает защите наших людей!" – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во вторник, 27 июня, в годовщину удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, когда погибли 22 человека, армия России снова атаковала регион ракетами. В Полтавской ОВА сообщили о прилете в дачный кооператив, предварительно, жертв нет.

– Вечером оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и пгт Беленькое. Было попадание в общепит, четыре человека погибли, десятки были ранены.

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