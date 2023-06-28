В сети показали фото сестер-близнецов, которых РФ убила ракетным ударом по Краматорску

Ударом по пиццерии в Краматорске Донецкой области 27 июня российские террористы убили двух сестер-близняшек Анну и Юлию Аксенченко. Они были ученицами Краматорской ОШ №24 и в этом году закончили 8 класс.

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Фото трагически погибших школьниц опубликовали в Facebook управления образования Краматорского городского совета. 4 сентября девушки должны были праздновать свои 15-летия, однако российская ракета унесла их жизнь.

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