В пиццерии был детский праздник: американский волонтер рассказал об ударе РФ по Краматорску. Фото

Американский доброволец в Украине Ник Дакворт сказал, что он был в ресторане Ria Lounge в Краматорске, когда во вторник, 27 июня, вечером туда попала российская ракета. Это было примерно в 19:30.

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Об этом сообщает издание CNN. В это время в заведении был праздник для детей.

"Я помню, как пытался сказать своей команде, чтобы она спускалась в укрытие, но не успел до того, как ракета прилетела", — сказал Дакворт.

Волонтер заявил, что многие люди получили травмы.

"Я побежал помогать переводчику журналистской команды, у которого были тяжелые травмы. Также на место происшествия прибыл фельдшер нашей команды, я побежал в ресторан, чтобы начать оценивать, где помощь нужна больше всего. Там была девушка, прижатая крышей и колонной. А также я начал помогать перемещать обломки там, чтобы освободить всех людей, которых прижало", — продолжил он.

Дакворт сказал, что в ресторане был детский праздник.

"Был детский праздник, много других гуманитарных работников, журналистов", – рассказал он.

Напомним, вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание общественного питания.

Как соообщал OBOZREVATEL, в результате российского террористического акта в Краматорске Донецкой области количество погибших увеличилось до одиннадцати человек. Жертвами ракетного удара стали в том числе трое детей.

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