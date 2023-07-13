Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами: силы ПВО сбили 20 'Шахедов' и два 'Калибра'

Украинская противовоздушная оборона ночью четверга, 13 июля, отбила массированную атаку России дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами. В небе над разными регионами были сбиты 22 ударных БПЛА и два "Калибра".

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Около десятка ударных БПЛА обезвредили на Киевщине, где из-за падения обломков повреждения, пострадавшие и жертва. О работе ПВО сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 из северо-восточного (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарское) направлений.

Кроме того, враг применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", – рассказали в ВС ВСУ.

Там добавили, что к отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

"Держим небо! Вместе – к победе!" – подчеркнули военные.

По данным Хмельницкой ОВА, сегодня ночью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над регионом ракету войск РФ.

"Попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет. Спасибо ПВО за филигранную работу!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущую ночь, 12 июля, войска РФ запустили по Украине 15 дронов-камикадзе. Защитники неба уничтожили 11 "Шахедов".

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