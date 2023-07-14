Силы ПВО сбили за ночь 16 из 17 'Шахедов' и разведывательный БПЛА оккупантов

Защитники неба Украины ночью 14 июля в воздушном пространстве южных и восточных регионов уничтожили 16 из 17 запущенных РФ дронов-камикадзе типа Shahed. Также в небе сбили один разведывательный беспилотник.

Видео дня

Известно о попадании ударного БПЛА в Кривом Роге. Об атаке и результатах ее отражения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что с вечера 13 июля по 04:00 пятницы, 14 июля, оккупанты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками Shahed-136/131 иранского производства с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

"В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "Шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила в минувшие сутки", – говорится в сообщении.

К отражению российской атаки с воздуха привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

По словам военных, в эти и минувшие сутки авиация ВС ВСУ нанесла до 20 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Напомним: ночью пятницы на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Для востока она возникла из-за угрозы пуска врагом баллистических ракет, а для юга – из-за вероятных пусков крылатых ракет "Калибр" и дронов-камикадзе "Шахед". В это время в Кривом Роге и Одессе раздались мощные взрывы.

По данным Днепропетровской ОВА, ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники по воздушному командованию "Восток" сбили шесть "Шахедов". Впрочем, подтверждено попадание дрона в Кривом Роге, где потерпели разрушения и повреждения коммунальное и транспортное предприятие, спецтехника, две двухэтажки, а также пострадал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночной атаки РФ по Украине 13 июля защитники неба сбили все 20 ударных БПЛА и две ракеты "Калибр". Около десятка "Шахедов" обезвредили на Киевщине, в столице из-за падения обломков были повреждения и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!