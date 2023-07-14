Оккупанты ночью нанесли удар по Кривому Рогу, есть разрушения: пострадал мужчина. Фото

В ночь на 14 июля российские войска атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в коммунальное предприятие, там есть разрушения, повреждена спецтехника.

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Также поражено транспортное предприятие и два жилых дома, ранения получил мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

По словам Лысака, ночью Днепропетровщину захватчики атаковали иранскими дронами-камикадзе. Шесть из них сбили силы ПВО. Однако часть достигла целей.

В частности, под ударом оказался Кривой Рог.

"Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изувечены. Разбита спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Также ударил агрессор по Синельниковскому району. Великомихайловскую громаду россияне обстреляли из артиллерии. В результате обстрела повреждены склад, частный дом и линия электропередач. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью воздушная тревога была объявлена на юге и востоке Украины: россияне запустили в сторону Украины рой "Шахедов".

Во время тревоги в Кривом Роге и Одессе раздались взрывы.