Воздушная тревога на юге и востоке: есть риск пусков "Калибров", "Шахедов" и баллистики

В ночь на пятницу, 14 июля, на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Для востока она возникла из-за возможности пуска врагом баллистических ракет, а для юга – из-за пусков крылатых ракет "Калибр". Впоследствии тревога распространилась на другие регионы.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы также подтвердили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. В частности, зафиксировано движение ракет в сторону Херсонской области.

"Внимание! Николаевская и Херсонская области – ракетная опасность!" – сообщили в воздушных силах.

По состоянию на 00:28 воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В 00:39 выяснилось, что с акватории Черного моря пусков боевых ракет было, вместо этого имел место пуск фальш-цели. В то же время, в части восточных областей продолжается баллистическая угроза.

В 00:53 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с южного направления в сторону Николаевской и Херсонской областей. Через несколько минут первые "Шахеды" зафиксировали в Херсонской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 13 июля в Хмельницкой и Киевской областях раздались мощные взрывы – страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе. В столице в результате падения обломков "Шахедов" пострадали люди.

Со своей стороны Силы ПВО в течение ночи обезвредили все 20 ударных беспилотников, а еще две ракеты – в Хмельницкой и Николаевской областях.