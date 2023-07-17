Экономят ракеты и корректируют маршруты дронов: Гуменюк рассказала, как оккупанты подбирают тактику обстрелов

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сказала, что российские оккупанты ищут новые тактики воздушных атак на украинские города, чтобы обходить нашу ПВО. В последнее время они начали корректировать маршруты движений ракет и дронов.

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Они используют данные о местности и могут направлять воздушные цели, например, по руслам рек, где их тяжелее обнаружить. Об этом она сказала в эфире канала "Украина сейчас" в воскресенье, 16 июля.

"Мы уже наблюдаем определенную корректировку маршрутов движений, маневрирование ракетами и "Шахедами". Использование особенностей местности, в том числе русла рек, прибрежная территория – там где не так заметны они для ПВО" ,– сказала представительница ОК "Юг".

Гуменюк добавила, что часто оккупанты используют тактику смешанных атак – сначала запускают с разных направлений группы ударных дронов, а потом ракеты. Таким образом враг рассчитывает, что ракеты могут проскользнуть мимо ПВО и достичь цели, однако украинские военные "срабатывают на все сто".

Смешанные атаки россиян связаны с тем, что они подбирают тактику, как обойти современные системы ПВО Украины, как сэкономить свои ресурсы и нанести максимальный ущерб. Также они хотят ослабить нашу ПВО.

Гуменюк также отметила, что воздушные атаки российских войск будут продолжаться – количество ракет и дронов у РФ все еще большое, тем более, что в стране-агрессоре продолжается их производство.

Однако Украина повышает эффективность ПВО, чтобы противостоять обстрелам.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина имеет огромную линию фронта, большую территорию и мало систем ПВО. Именно поэтому систему воздушной обороны приходится выстраивать так, чтобы имеющиеся средства располагались как можно ближе к населенным пунктам, в противном случае враг непременно воспользуется "пробелами".