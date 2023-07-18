Войска России снова атаковали Украину с неба, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: первые детали

Оккупационные войска России в ночь на вторник, 17 июля, вновь устроили обстрел украинских городов с неба. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что есть угроза атак ударными беспилотниками и баллистическим вооружением.

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Дроны оккупантов двигались с Черного моря, была угроза для юга Украины. Взрывы было слышно в Николаеве и Одессе.

В Telegram-канале ПС ВСУ сообщили о комбинированной атаке российской армии. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом БПЛА; в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – баллистики.

По данным канала "Новости Николаева" в регионе было слышно взрывы. По данным авторов, ПВО работала в районе Очакова и Николаева. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в области в результате атаки оккупантов вспыхнул пожар, его тушат. Предварительно, жертв нет.

В Одессе также прогрели взрывы, было слышно как минимум три громких взрыва, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram подтвердил, что оккупанты атакуют юг Украины беспилотниками, также он заявил, что вероятны несколько волн атаки и есть ракетная угроза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.