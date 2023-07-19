Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: силы ПВО сбили все Shahed

Утром 19 июля в Киеве раздались взрывы. В городе и области сработала противовоздушная оборона.

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Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В регионе в это время раздается воздушная тревога.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в Telegram, что этой ночью враг атаковал столицу беспилотниками "Shahed". Однако безрезультатно – на подступах к городу ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны.

"Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются. По случаю, поблагодарите бойцов противовоздушной обороны своим донатом на их нужды и сборы. Берегите себя!" – написал Попко.

Напомним: 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесской области враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре раздались взрывы. В регионе дополнительно могли быть применены ракеты типа Р-800 Оникс, которые были выпущены из БРК Бастион. Кроме того, область атаковали также "Шахедами" и ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22м3.

Также взрывы прогремели в Харькове, Херсоне и Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– минувшей ночью, 18 июля, украинское ПВО также отразило массированную атаку России, в основном направленную на южные регионы. Были уничтожены все шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 дрон-камикадзе типа Shahed;

– в Одессе после ночной атаки "Калибрамы" из частного дома достали обломок ракеты. В результате обстрела повреждены несколько частных домов, множественные ранения получил 74-летний мужчина.

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