Россия атаковала Украину ракетами и 'Шахедами': в Одессе, Херсоне, Харькове и Запорожье прогремели взрывы

В ночь на среду, 19 июля, страна-агрессор Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесщины враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре прогремели взрывы.

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По вражеским целям работала ПВО. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей оставаться в укрытиях.

"Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!" – написал он.

Мониторинговые каналы также информировали, что на Одесщине дополнительно могли быть применены ракеты типа Р-800 "Оникс", выпущенные из БРК "Бастион".

Кроме того, Одесскую область атаковали "Шахедами" и ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22м3. Около 2:00 в регионе снова раздались взрывы.

О взрывах в Харькове и области писали местные паблики. Там силы ПВО работали по дронам-камикадзе Shahed.

В Херсоне, предварительно, есть попадания "Шахедов". Последствия атаки устанавливаются.

В сторону Запорожья враг запустил ракеты С-300. В областном центре раздались взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская противовоздушная оборона ночью вторника, 18 июля, отразила массированную атаку России, в основном направленную на южные регионы. Были уничтожены все шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 дрон-камикадзе типа Shahed.

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