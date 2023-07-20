Оккупанты ночью атаковали Сумщину дронами: два 'Шахеда' сбили силы ПВО, еще один попал в здание

Во время массированной воздушной атаки по Украине ночью 20 июля российские оккупанты направили дроны-камикадзе Shahed-136 по Сумщине. Защитники неба сбили два таких вражеских беспилотника, в то же время есть и прилет.

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Один "Шахед" попал в здание, где возник пожар. О последствиях вражеской атаки сообщила Сумская областная военная администрация в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что город подвергся российской воздушной атаке около 01:30 четверга – тремя БПЛА типа Shahed-136.

"Один из них сбит, второй подбит силами ПВО ВСУ. А третий попал в здание внешкольного оздоровительного заведения", – сообщили в ОВА.

В результате попадания помещение заведения получило повреждения и загорелось. На месте бригада скорой оказала помощь медицинской сестре.

"Пожар ликвидирован. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и полиции", – добавили в ведомстве.

Напомним, что ночная атака РФ по Украине 20 июля была направлена преимущественно на южные регионы. Уже третий день под вражеский ракетный обстрел попала Одесщина – там есть разрушение в городе и области. Кроме этого, в Николаеве в результате прилета горела многоэтажка, повреждения получили здания и гаражи, пострадали 18 человек.

В это время взрывы были слышны в Сумах, которые в ОВА объяснили работой противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской областной военно-гражданской администрации объяснили молчание по поводу причин взрывов, раздававшихся в регионе вечером 15 июля. Там заверили, что эти взрывы не несли угрозы мирным жителям, и призывали сохранять информационную тишину.

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