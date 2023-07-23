Зеленский: за Одессу обязательно будет ответ, никакого оправдания злу быть не может

Россия в ночь на 23 июля снова атаковала мирную Одессу, под ударом оказались жилые дома и собор. Никакого оправдания такому террору нет и быть не может.

Видео дня

Украина непременно ответит российским террористам. В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", – написал он.

Глава государства добавил, что всем одесситам, пострадавшим во время ночной российской атаки, сейчас оказывается помощь.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – добавил Зеленский.

Возмездие врагу пообещал также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"За все это зло будет ответ…" – написал он.

Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова атаковала Одессу. По данным ОК "Юг", российские войска били по региону крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО ночью сбили девять.