Оккупанты целили по Одесщине: силы ПВО ночью сбили девять из 19 ракет врага

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 23 июля сбили на подлете к Одесщине девять крылатых российских ракет "Калибр" и "Искандер-К". В целом же войска страны-агрессора РФ запустили в сторону региона 19 ракет разных типов.

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К сожалению, есть и попадания с разрушениями и жертвами. Детали по поводу целей, которые применял для ударов враг, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Так, речь идет о 19 российских ракетах, среди которых:

– пять крылатых "Оникс", которые запускались из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

– три воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

– четыре крылатых морского базирования "Калибр" – вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

– пять крылатых наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

– две баллистические "Искандер-М" (Крым).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено девять воздушных целей: четыре крылатых ракеты морского базирования "Калибр", пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", – указали в Воздушных силах.

Также добавили, что за текущие и минувшие сутки авиация ВС ВСУ нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупационных войск.

Напомним: ночью воскресенья, 23 июля, российские войска атаковали Одесскую область крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами" и "Ониксами". Под удар попал исторический центр города, там повреждены жилые дома и собор УПЦ МП. Из-за действий врага более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущую ночь, 22 июля, государство-террорист Россия атаковало дронами-камикадзе Shahed-136 центральные регионы Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все пять ударных БПЛА.

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