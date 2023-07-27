Россия ночью запустила по Украине восемь 'Шахедов' и два 'Калибра': силы ПВО сбили все дроны

Государство-террорист Россия ночью 27 июля атаковало Украину восемью дронами-камикадзе Shahed иранского производства, которые защитники неба сбили. В то же время враг осуществил пуски двух ракет "Калибр", которые, к сожалению, привели к попаданиям на Одесщине.

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Атака осуществлялась в две волны, ко второй агрессор прибег прямо во время грозы. В Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО.

Отмечается, что вражеские воздушные цели летели с юго-восточного направления. В частности, крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из подлодки в акватории Черного моря, а иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131 – из района Приморско-Ахтарск.

На утро известно, что "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесщины – их защитникам неба поразить не удалось, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие.

"Что касается "Шахедов", то все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

Там добавили, что за минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушных атак РФ по Украине 26 июля силы ПВО сбили три "Калибра" и 33 ракеты Х-101/Х-555. Но на утро четверга в Генштабе ВСУ уточнили, что всего за минувшие сутки было обезврежено 40 крылатых ракет оккупантов.

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