Оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты: 36 целей сбили силы ПВО

Силы противовоздушной обороны Украины в среду, 26 июля, сбили в воздушном пространстве нашего государства 36 воздушных цели, запущенных оккупационной армией России. Речь идет о крылатых ракетах "Калибр" и ракетах Х-101/Х-555.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук. По его словам, были поражены три "Калибра" и 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

В пресс-службе Воздушных сил уточнили, что "Калибрами" враг атаковал Украину после обеда. А около 17:00 оккупанты запустили ракеты Х-101/Х-555 из района Каспийского моря – были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По маршруту следования вражеских целей работали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация ПС и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Относительно последствий пусков "Кинжалов" информация уточняется.

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что россияне пытались атаковать аэродром Староконстантинов на Хмельнитчине.

"Цель ракетного удара россиян – Староконстантинов Хмельницкой области", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. Силы ПВО отработали в Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Львовской областях.

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