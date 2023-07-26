Оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты: 36 целей сбили силы ПВО
Силы противовоздушной обороны Украины в среду, 26 июля, сбили в воздушном пространстве нашего государства 36 воздушных цели, запущенных оккупационной армией России. Речь идет о крылатых ракетах "Калибр" и ракетах Х-101/Х-555.
Об этом сообщил на своем канале в Telegram командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук. По его словам, были поражены три "Калибра" и 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555.
В пресс-службе Воздушных сил уточнили, что "Калибрами" враг атаковал Украину после обеда. А около 17:00 оккупанты запустили ракеты Х-101/Х-555 из района Каспийского моря – были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
По маршруту следования вражеских целей работали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация ПС и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.
Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
Относительно последствий пусков "Кинжалов" информация уточняется.
Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что россияне пытались атаковать аэродром Староконстантинов на Хмельнитчине.
"Цель ракетного удара россиян – Староконстантинов Хмельницкой области", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. Силы ПВО отработали в Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Львовской областях.
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