РФ устроила массированную ракетную атаку на Украину: целью был Староконстантинов в Хмельницкой области

В среду, 26 июля, страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В некоторых регионах раздались взрывы, а целью оккупантов был Староконстантинов в Хмельницкой области.

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По предварительной информации, работают Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

По данным Хмельницкой областной военной администрации, в области были слышны звуки взрывов.

"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – отметили там.

Также Силы ПВО работали в Днепропетровской области, над которой зафиксировали массовый пролет ракет.

Также взрывы раздались во Львовской области. Там тоже, предварительно, работала ПВО.

Слышали взрывы и в Житомирской и Сумской областях. Подробностей о последствиях пока нет.

Стоит отметить, что сначала, как сообщили в Воздушных силах, были зафиксированы пустые крылатые ракеты из 12 Ту-95мс из района Каспийского моря. Затем оккупанты запустили ракеты типа "Кинжал", а после этого, по данным мониторинговых групп, были пуски с МиГов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что россияне пытались атаковать аэродром Староконстантинов на Хмельнитчине.

"Цель ракетного удара россиян – Староконстантинов Хмельницкой области", – сказал он.

Напомним, в ходе ракетной атаки войск РФ 26 июля силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр". Обе враг запускал с Черного моря, их удалось уничтожить в небе над Винницкой областью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на воскресенье, 23 июля, российские оккупанты снова атаковали Одессу ракетами. Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

– Российская ракета попала в правую часть Спасо-Преображенского собора и пробила здание насквозь, до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждения, а внутри начался пожар.

– В Кремле попытались отрицать свою причастность к атаке на собор, а Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом.

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