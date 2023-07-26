РФ атаковала Украину 'Калибрами': две ракеты сбиты в Винницкой области

В ходе ракетной атаки войск РФ 26 июля силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр". Обе враг запускал с Черного моря, их удалось уничтожить в небе над Винницкой областью.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Там также напомнили, что ракетная угроза сохраняется: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики, они вышли на пусковые рубежи около 17 часов и запустили ракеты.

В Воздушных силах рассказали об уничтожении двух российских "Калибров" над Винницкой областью.

"Около 13 часов 26 июля 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" с акватории Черного моря. Вероятно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе ракеты были сбиты в Винницкой области", – говорится в сообщении.

Защитники украинского неба также напомнили, что Россия подняла в небо стратегическую авиацию.

"В настоящее время в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, о которых мы сообщали ранее. Вражеские самолеты двигаются в район пусков – Каспийское море. Примерное время выхода на пусковые рубежи 17.00! О возможных пусках и угрозах сообщим дополнительно на официальном телеграмм-канале Воздушных Сил. В случае опасности – направляйтесь в укрытие!" – отметили в Воздушных силах.

В 16:57 в ВС ВСУ сообщили о пусках ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря и констатировали вероятную угрозу баллистики для юго-востока.

"Ориентировочное время подлета крылатых ракет из Каспия час-полтора. Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17.40. Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий. Будьте внимательны. Направляйтесь в укрытие!" – предостерегли в Воздушных силах.

Напомним, после 13 часов дня в ряде областей была объявлена тревога из-за ракетной угрозы. Сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях. Тогда же в ВС ВСУ предупредили о взлете 12 российских стратегических бомбардировщиков с аэродрома в Мурманской области РФ.