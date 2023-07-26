Большая часть Украины – "красная": в ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности. Карта
В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки. По состоянию на 13.52 на подконтрольной территории нашего государства не "красными" оставались только Сумская, Харьковская, Одесская и Николаевская области, впоследствии на Сумщине также объявили тревогу.
Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 12 вражеских Ту-95мс вылетели с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.
"Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17.00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!" – призывали в Воздушных силах.
О ракетной опасности там предостерегли жителей северных и западных регионов нашего государства.
Находиться в укрытиях призвал украинцев и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Внимательно относитесь к тревоге!" – написал он.
В 14:01 СМИ начали сообщать о взрывах Житомирской области. О них говорят жители региона.
А в 14:13 появились сообщения о взрывах в Винницкой области. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов призвал жителей региона не пренебрегать воздушной тревогой и оставаться в укрытиях до отбоя.
"Все службы работают", – добавил он.
Между тем, жители Киева пережидают тревогу в метро.
Около 14:30 по областям начались отбои воздушной тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на среду, 26 июля, оккупанты атаковали Харьковщину "Шахедами". В Первомайском обществе зафиксировано попадание по промышленным объектам. После прилетов там возник пожар.
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