Оккупанты атаковали Харьковщину 'Шахедами': есть прилеты, вспыхнул пожар

В ночь на среду, 26 июля, российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed. В Первомайской громаде есть попадания по промышленным объектам.

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В результате прилетов возник пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев.

На месте удара работали спасатели.

"Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ! Держимся вместе! Все будет Украина!" – написал Бакшеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля, российские оккупационные войска продолжили терроризировать мирное население Харьковской области. В поселке Двуречная Купянского района в результате вражеского обстрела есть погибший и раненый.

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