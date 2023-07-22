Россияне обстреляли Харьковщину: погиб гражданский, второй получил ранения. Фото

В субботу, 22 июля, российские оккупационные войска продолжили терроризировать мирное население Харьковской области. В поселке Двуречная Купянского района в результате вражеского обстрела есть погибший и раненый.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Населенный пункт, расположенный рядом с линией фронта, захватчики накрыли огнем около 15:00.

В результате этой атаки погиб 45-летний мирный житель.

Также из-за действий агрессора пострадал 60-летний мужчина. Местного жителя с ранениями госпитализировали в больницу.

Из-за этого обстрела при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийстом (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Досудебное расследование осуществляют следователи Купянского РОП ГУНП в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 22 июля российские войска устроили очередной обстрел Харьковщины, под вражеским огнем оказался город Купянск. Там российские снаряды убили 57-летнюю женщину.

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