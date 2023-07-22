Войска РФ обстреляли Купянск в Харьковской области: погибла женщина

Днем 22 июля российские войска устроили очередной обстрел Харьковщины. Под вражеским огнем оказался город Купянск.

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В ходе обстрела российские снаряды убили 57-летнюю женщину. Об этом сообщили в Харьковской областной военно-гражданской администрации.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковщины. Сегодня рашисты в очередной раз обстреляли город Купянск. В результате вражеских обстрелов погибла 57-летняя женщина", – говорится в сообщении.

На месте гибели женщины работают сотрудники прокуратуры и полиции.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, первый обстрел захватчики произвели около 11 часов дня. Под огнем оказалось частное предприятие, там есть повреждения.

Второй обстрел произошел около 13:30. Тогда и погибла местная жительница.

"По предварительным данным, обстрелы велись с РСЗО. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Обстреливали оккупанты Харьковщину и в течение прошедших суток. Из артиллерии и минометов они били по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В районе сел Морозова Долина и Лемищино Богодуховского района в результате минометных обстрелов горела пшеница в поле. По селу Благодатовка Купянского района враг нанес удар ракетой С-300. Зафиксировано попадание в землю за пределами села. Без разрушений и пострадавших в частных домах. В городе Волчанск вражеским обстрелом поврежден частный дом, произошел пожар. А в пгт Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина, он госпитализирован, состояние среднее", – написал Синегубов утром 22 июля.

Также накануне около 11.40 в селе Турово Богодуховского района на взрывном устройстве взорвался трактор на дистанционном управлении К-750. Обошлось без пострадавших.

По данным Харьковской ОВА, в регионе продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 61 взрывоопасный предмет.

Также Синегубов рассказал, что на Купянском направлении, где российские оккупанты пытаются наступать, украинские воины удерживают позиции и препятствуют продвижению захватчиков.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстрелялисело на Сумщине и убили местного жителя. Жителю населенного пункта Угроиды Сумской области, оказавшемуся под вражеским обстрелом, было 56 лет. Он скончался на месте.