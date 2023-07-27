Защитники за сутки отминусовали 590 оккупантов и сбили 40 ракет РФ – Генштаб

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 519 суток назад ликвидировали уже 244 270 ее солдат и офицеров. Накануне они "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков.

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Из техники наши воины больше всего уничтожили бронемашин, а количество сбитых вражеских беспилотников достигло почти 4 тыс. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне, кроме личного состава оккупационного войска, Силы обороны сожгли 99 единиц его техники и вооружения.

В частности, список вражеских потерь пополнили 18 артиллерийских систем (всего 4745) и 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7229), 11 боевых бронированных машин (8147), девять танков (4186).

Защитники неба сбили 40 крылатых ракет (всех 1347) и три БПЛА оперативно-тактического уровня (3996), которые войска РФ запускали по украинским городам.

В ходе боевых действий от 24 февраля 2022-го на украинской земле, воде и в воздухе сгорело 708 единиц российской специальной техники, 698 РСЗО, 457 средств ПВО, 315 самолетов и 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине дрон за $500 и боеприпас за 3000 грн уничтожили танк РФ стоимостью $2,2 млн. По вражеской технике отработала рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

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