В Луганской области дрон за $500 уничтожил российский танк стоимостью $2,2 млн. Видео

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить российским оккупантам невосполнимые потери. Так, в Луганской области защитникам с помощью дрона удалось уничтожить вражеский танк Т-80.

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Об этом сообщает СтратКом ВСУ. По вражеской технике отработала рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Украинские воины в очередной раз продемонстрировали качественную работу на поле боя. Уничтоженный украинскими бойцами российский танк уникален тем, что имеет газотурбинный двигатель.

"Дрон за $500 и боеприпас за 3000 гривен уничтожили танк стоимостью $2.2 млн", – говорится в сообщении.

На видео, представленном украинскими военными, видно, как точным выстрелом был поражен вражеский танк, в результате чего тот загорелся.

Напомним, что в сеть попали кадры боя в Клещиевке, где ВСУ полностью уничтожили группу российских десантников. Защитники страны нанесли точные удары по штурмовым отрядам российских десантников. Примечательно, что российские военкоры пытались оправдать потери РФ, мол, оккупанты якобы попали в засаду.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают наступление на востоке нашей страны. В результате боев Силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении.

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