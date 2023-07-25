В сеть попали кадры боя в Клещиевке, где ВСУ полностью уничтожили группу российских десантников

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российскую оккупационную армию на Бахмутском направлении. В районе населенного пункта Клещиевка ВСУ полностью разбили группу российских десантников.

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Враг понес огромные потери в живой силе. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитники страны нанесли точные удары по штурмовым отрядам российских десантников. Примечательно, что российские военкоры пытались оправдать потери РФ, мол, оккупанты якобы попали в засаду.

Также оккупанты пытаются скрывать масштабы потер в живой силе, однако кадры с места боев красноречиво свидетельствуют о больших потерях российских захватчиков. В то же время оккупанты жалуются на недостаток разведывательных данных в районе Клещиевки.

Напомним, бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты на Донбассе приземлили очередной российский вертолет. Уничтожен Ка-52 "Аллигатор".

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают наступление на востоке нашей страны. В результате боев Силы обороны выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные каждый день продвигаются на 0,5-1 км. Ускорить контрнаступление ВСУ фактически невозможно из-за множества оборонительных сооружений и минных полей оккупантов.

– В ISW заявили, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает их возможности логистики и контрбатарейной обороны и способствует их истощению. А темп контрнаступления ВСУ вскоре может возрасти.

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