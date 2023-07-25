Украинские морпехи приземлили российский вертолет Ка-52

Бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты на Донбассе приземлили очередной российский вертолет. Уничтожен российский Ка-52 "Аллигатор".

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Экипаж вертолета погиб. Об этом сообщил волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко.

Морские пехотинцы из 38 ОБРМП уничтожили вражеский Ка-52 на Донбассе. Экипаж погиб.

"Российский Ка-52 отрицательно летает, весь экипаж отрицательно выжил", – написал Стерненко.

О ликвидации вражеской "птички" написал также волонтер Роман Синицын.

"Вечного полета братья". Очередной Ка-52 отрицательно приземлился, улучшился и горит сейчас. Приземление стало возможно благодаря искусным действиям зенитчиков 38-й отдельной бригады морской пехоты. Экипаж тоже улучшился", – отметил он, опубликовав фото остатков вертолета.

В бригаде сообщение Синицына репостнули, добавив от себя комментарий: "Доброе утро, Украина! Все будет 4.5.0 (военный сленг, означает "все спокойно", "все хорошо". – Ред.)".

Стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.

Напомним, утром 25 июля в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потере России в войне против Украины. Так, накануне ВСУ отминусовали в сутки 600 захватчиков, 30 артсистем и 12 танков врага. В общей сложности уничтожено 89 единиц российской техники в день.

Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 243 220 человек.