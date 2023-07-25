ВСУ отминусовали за сутки 600 захватчиков, 30 артсистем и 12 танков врага – Генштаб

За 24 июля подразделения Сил обороны Украины проредили оккупационную российскую армию еще на 600 наемников и 89 единиц техники с вооружением. Больше всего за сутки защитники сожгли артсистем врага.

Видео дня

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генштаба ВСУ относительно потерь захватчиков. Военные отмечают, что такая информация постоянно уточняется.

По состоянию на начало 517-х суток полномасштабной войны, примерно подсчитано, что ВС РФ потеряли в ней по меньшей мере 243 220 живой силы.

Накануне, кроме сотен оккупантов, наши воины сожгли 30 их артиллерийских систем (всего 4705), 13 боевых бронированных машин (8131), 12 танков (4174).

Также были уничтожены два средства ПВО (всех 454), одна РСЗО (698), 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7194) и пять – спецтехники (703) врага.

В небе подразделения Сил обороны сбили еще 14 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (3977).

В общем с 24 февраля прошлого года защитники также обезвредили 1307 крылатых ракет, 315 самолетов, 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 66-й ОМБр ВСУ из расчета "Стугна-П" уничтожили три танка и одну БМП оккупантов. Со своей стороны бойцы НГУ отбили штурм врага на Лиманском направлении: сначала техника ВС РФ подорвалась на минах, а затем сгорела дотла благодаря точным ударам наших нацгвардейцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!