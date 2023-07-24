Минус три танка и одна БМП: воины 66-й бригады ВСУ показали в работе 'Стугну-П'. Видео

Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление против российских оккупантов. Вооруженные силы Украины наносят значительные потери врагу как в живой силе, так и в технике.

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Воины 66-й бригады ВСУ показали, как уничтожили вражескую технику. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.

На кадрах показана работа расчета "Стугна-П" 66-й отдельной механизированной бригады. В результате слаженных действий наших защитников были уничтожены 3 танка и 1 вражеская БМП.

"3 танка и 1 вражеская БМП – результат работы нашего расчета "Стугна-П". А что с лицом, кацапня?" – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские воины с помощью аэроразведки зафиксировали месторасположение вражеской техники, а затем нанесли сокрушительный удар. Шансов на спасение у захватчиков не было.

Напомним, на Лиманском направлении враг пытался штурмовать позиции военнослужащих Национальной гвардии Украины. В атаке оккупанты задействовали хваленый танк "Прорыв", который сгорел вместе с другой техникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, моряки ВМС ВСУ уничтожили очередной российский склад вместе с десятком оккупантов. Также была "демилитаризована" вражеская техника.