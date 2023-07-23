Моряки ВМС ВСУ уничтожили российский склад вместе с десятком оккупантов. Видео

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов не только на фронте, но и в тылу. Моряки ВМС Вооруженных сил Украины уничтожили очередной российский состав вместе с десятком оккупантов.

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Также была "демилитаризована" вражеская техника. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ. Там также опубликовали соответствующее видео. (чтобы его посмотреть, досскролльте до конца страницы).

"Военно-Морские Силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в море на земле и в воздухе! Моряки речной флотилии ВМС поразили скопление врага в количестве до 10 человек, три грузовых автомобиля и состав обеспечения! Слава Украине! Слава Вооруженным Силам Украины!" – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как наши защитники с помощью аэроразведки зафиксировали местоположение российских оккупантов, а затем нанесли сокрушительный удар. Шансов на выживание у захватчиков не было.

Следует отметить, что украинские защитники продолжают успешное контрнаступление против российских оккупантов. Вооруженные силы Украины наносят значительные потери врагу как среди живой силы, так и среди техники. Недавно артиллеристы уничтожили российский танк Т-80.

Напомним, украинские защитники из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады терробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. В результате был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля Силы обороны уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Жовтневого Красногвардейского района.