Точно в цель: Донецкая ТрО показала, как уничтожает врага с помощью FPV-дронов. Видео

Украинские защитники из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады терробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. В результате был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

Видео дня

Соответствующее видео 21 июля обнародовала пресс-служба Донецкой отдельной бригады Сил территориальной обороны. Как рассказали военные, оккупанты со своим антидроновым ружьем мешали подразделению осуществлять аэроразведку (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На видео детальный анализ и эпический взрыв, который разнес на молекулы вражескую позицию вместе с оккупантами. Слава ВСУ!" – говорится в публикации.

Отметим, FPV-дроны – это одноразовые квадрокоптеры-камикадзе, управляемые оператором через 3D-очки и пульт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Армия РФ за сутки 20 июля потеряла в Украине еще 680 своих военных. Также ВСУ уничтожили 76 единиц техники и вооружения противника.

– По данным Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, за сутки произошло 33 боевых столкновения.

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