ВСУ ликвидировали за сутки 680 оккупантов и сожгли 15 бронемашин врага: данные Генштаба

Оккупационная армия России за более чем полтысячи дней от полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле уже 240 690 военнослужащих. За предыдущие сутки к этой цифре прибавилось 680 ликвидированных захватчиков.

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Также в список потерь врага Силы обороны внесли еще 76 единиц уничтоженной техники и вооружения. Обновленные данные об этом опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме большого количества личного состава путинского войска, за минувшие сутки украинские воины уничтожили 18 их артиллерийских систем (всего 4610), 15 боевых бронированных машин (8080), семь средств ПВО (440), четыре танка (4133).

В воздушном пространстве страны защитники сбили 15 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3933) и пять крылатых ракет (1298).

Ко всему прочему было сожжено еще 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 7145) и одну – спецтехники (686) врага.

От начала полномасштабной войны ВСУ отминусовали также 692 РСЗО, 315 самолетов и 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров оккупационных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, нацгвардейцы уничтожили позиции оккупантов на Запорожском направлении. Точные удары по врагу нанесли бойцы минометных расчетов 11-й бригады им. Михаила Грушевского.

Кроме этого, воины подразделений НГУ обезвредили батарею САУ "Мста-С" и два полевых пункта управления ВС РФ под Сватовым на Луганщине. Уцелевшим захватчикам пришлось бежать в глубь своей обороны.

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