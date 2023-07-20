Нацгвардейцы под Сватовым уничтожили скопление оккупантов: выжившим пришлось бежать

Бойцы Национальной гвардии Украины обезвредили под Сватовым на Луганщине батарею САУ "Мста-С" и два полевых пункта управления оккупантов. Уцелевшим захватчикам пришлось бежать в глубь своей обороны.

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Об этом сообщил представитель Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге 20 июля. В частности, он отметил, что, несмотря на мощное огневое влияние врага, нацгвардейцы профессионально выполняют определенные командованием боевые задачи.

По словам Уршаловича, группировка противника была обнаружена во время воздушной разведки в лесу на окраине одного из населенных пунктов в районе Сватово. В частности, там размещалась батарея САУ 2С19 "Мста-С".

Кроме того, в результате сбора анализа данных радиоэлектронной разведки и спутникового наблюдения этого же района было обнаружено два полевых пункта управления оккупантов.

"После огневого поражения выявленных целей подтверждено, что противник, понеся существенные потери в живой силе и технике, отступил в глубину своей обороны", – рассказал Уршалович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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