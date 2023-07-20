Потери живой силы РФ превысили 240 тысяч: за сутки уничтожено 530 оккупантов и 19 артсистем

Защитники Украины в течении 19 июля ликвидировали в боях по меньшей мере 530 российских военнослужащих. Также было уничтожено 115 единиц техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезврежены 47 воздушных целей.

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С начала войны на украинской земле нашли смерть уже 240 010 оккупантов. Данные о потерях врага обновил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы захватнического войска, накануне защитники сожгли еще 19 его артиллерийских систем (всего 4592), шесть танков (4129) и шесть боевых бронированных машин (8065), три РСЗО (692) и три средства ПВО (433).

В небе было уничтожено 33 БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3918) и 14 крылатых ракет (1293) врага.

На земле бойцы ВСУ также сожгли 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 7134) и две – спецтехники (685).

Кроме этого, с начала войны уничтожены 315 российских самолетов и 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Луганщины ликвидировали российского командира бригады Дениса Иванова (позывной "Ташкент"). Этого военного преступника очень любила кремлевская пропаганда.

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