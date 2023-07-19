Под Луганском ликвидировали командира оккупантов с позывным "Ташкент", который пиарился на шоу Скабеевой. Фото

На временно оккупированной территории Луганщины нашел свою смерть российский командир бригады Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Этого военного преступника очень любила кремлевская пропаганда, а Ольга Скабеева передавала ему приветы в прямом эфире.

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Ликвидацию "Ташкента" подтвердили на росТВ. Там заявили, что оккупант после полномасштабного вторжения РФ в Украину вел боевые действия в районах Рубежного и Северодонецка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропаганда сообщила, что Иванову было 42 года, до своего дня рождения он не дожил неделю. Примечательно, что имя захватчика телевидение страны-агрессора не называет, а использует его позывной – "Ташкент".

В России заявили, что он никогда не давал интервью. Впрочем, россиянин засветился в пропагандистских передачах, в частности тогда, когда ему вручали звезду "героя" террористической "ЛНР". Незадолго до ликвидации его представили к званию "героя" РФ.

Известно, что Иванов был убит в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле.

Подтверждение смерти Дениса Иванова:

Видео "Ташкентом":

Как писал OBOZREVATEL:

– 18 июля Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 470 военных российской оккупационной армии. Общее количество потерь государства-террориста в живой силе за весь период полномасштабной войны достигло 239 480.

– Сколько военной техники потеряла "вторая армия мира", читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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