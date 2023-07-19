Силы обороны Украины 'денацифицировали' 470 оккупантов и уничтожили десятки их техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки, 18 июля, Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 470 военных российской оккупационной армии. Так, общее количество потерь государства-террориста в живой силе за весь период полномасштабной войны достигло уже 239 480 лиц.

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Об этом утром 19 июля сообщили в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Также защитники Украины утилизировали десятки единиц вражеской техники, в том числе БПЛА, которыми путинские военные преступники пытались атаковать наше государство.

Так, утром среды россияне не досчитались 4 танка (в общей сложности за время полномасштабной войны 4123), 8 боевых бронированных машин (8059), 31 артиллерийской системы (4573), 2 средства ПВО (430), 46 БПЛА оперативно-тактического уровня (3885), 6 крылатых ракет (1279), 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7105) и 6 единиц специальной техники (683).

Напомним: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты ежедневно понесут потери на левобережье Днепра. Речь идет о 20-90 россиянах, которые благодаря работе ВСУ "идут по курсу российского военного корабля".

Кроме живой силы, по ее словам, оккупанты также теряют лодки, которые они ранее отобрали у населения на левобережье и обустроили под диверсионно-разведывательные группы.

Между тем, в ГУР Минобороны Украины опубликовали аудиоперехват разговоров российских оккупантов в новом формате. Теперь жалобы военных преступников на безумные потери в Украине объединили с эффектными кадрами их уничтожения. После мощных ударов Сил обороны по россиянам из разных видов вооружения от них остаются только руки, ноги, головы и другие части тела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– БМП Bradley за один бой уничтожила на Запорожском направлении сразу два танка российской оккупационной армии. БМП руководили воины 47-й ОМБр с позывными "Призрак", "Кач" и "Бублик";

– на Бахмутском направлении защитники Украины двумя FPV-дронами ликвидировали российский Т-90А "Владимир", выпускавшийся противником с 2004 по 2011 годы. Сначала танк "разули", повредив его гусеничное шасси. Затем операторы БпЛа "добили" цель.

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