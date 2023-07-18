БМП Bradley на Запорожском направлении за один бой уничтожил сразу два танка оккупантов. Фото

Боевая машина пехоты Bradley за один бой уничтожила на Запорожском направлении сразу два танка российской оккупационной армии. БМП управляли воины 47-й ОМБр с позывными "Примара", "Кач" и "Бублик".

Видео дня

Как только враг видит Bradley на переднем рубеже, то применяет все имеющееся вооружение в попытке уничтожить технику. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинские военные уже знают, что западная техника – это магнит для врага. Российские оккупанты применяют различное вооружение – от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов – в надежде уничтожить БМП.

Во время одного из боев боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley.

Враг срочно ввел в бой два танка Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены. Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой умело воспользовался экипаж.

Напомним, армия страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле 239 010 профессиональных военных и наемников. Около 710 оккупантов из этого количества воины Сил обороны ликвидировали на фронте в течение 17 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении защитники Украины двумя FPV-дронами уничтожили российский Т-90А "Владимир", который выпускался в РФ с 2004 по 2011 годы. Сначала танк "разули", повредив его гусеничное шасси, а затем операторы БПЛА "добили" цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!