ВСУ проредили армию РФ еще на 710 наемников и 38 систем артиллерии – Генштаб

Армия страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле 239 010 профессиональных военных и наемников. Около 710 оккупантов из этого количества воины Сил обороны ликвидировали на фронте в течение 17 июля.

Видео дня

Также за прошедшие сутки защитники уничтожили по меньшей мере 101 единицу вражеского вооружения и военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне украинские воины сожгли еще 38 артиллерийских систем (всего 4542), 17 боевых бронированных машин (8051), четыре танка (4119), четыре РСЗО (689) ВС РФ.

В небе было сбито 11 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3839), на земле уничтожено 27 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7086).

С начала полномасштабной войны ВСУ также обезвредили 1273 крылатые ракеты, 677 единиц спецтехники, 428 средств ПВО, 315 самолетов и 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении защитники Украины двумя FPV-дронами уничтожили российский Т-90А "Владимир", который выпускался в РФ с 2004 по 2011 годы. Сначала танк "разули", повредив его гусеничное шасси, а затем операторы БПЛА "добили" цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!