Превратили в металлолом: ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90 "Владимир". Видео

На Бахмутском направлении (Донецкая область) защитники Украины двумя FPV-дронами ликвидировали российский Т-90А "Владимир", который выпускался противником с 2004 по 2011 годы. Сперва танк "разули", повредив его гусеничное шасси. Потом операторы БпЛа "добили" цель.

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Соответствующее видео обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ролик появился в сети 17 июля (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Новейший российский танк "Владимир" во время штурма в районе Бахмута побратимы одной из механизированных бригад "разули".

Экипаж танка планировал оттащить боевую бронированную машину в тыл ночью, чтобы восстановить ее боеспособность. Однако наши воины помешали планам российских войск.

"FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24-й ОМБр им. короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", – написали в ГШ ВСУ.

Воины показали, как выглядели взрывы в объективе другого беспилотника, наблюдавшего за процессом. Также опубликованы последние кадры, снятые двумя FPV-дронами перед тем, как они влетели в цель.

Как писал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины в течение 16 июля "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 620 военных преступников из рядов российской армии. В целом на 509-е сутки полномасштабной войны потери личного состава оккупационного войска составили 238 300.

– Сколько военной техники оккупанты потеряли на "СВО", читайте в статистике Генштаба ВС Украины по ссылке.

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