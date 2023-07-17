ВСУ ликвидировали еще 620 оккупантов, уничтожили 23 артсистемы и три средства ПВО врага

Защитники Украины в течение 16 июля "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 620 военных преступников из рядов российской армии. В целом на 509-е сутки полномасштабной войны потери личного состава оккупационного войска уже превысили 238 300.

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За это время наши воины сожгли тысячи единиц бронированной, автомобильной и авиатехники вражеских сил. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне, кроме сотен захватчиков, бойцы Сил обороны сожгли 80 единиц их средств ведения огня и передвижения. В частности, было обезврежено 23 артиллерийские системы (всех 4504), восемь танков (4115) и восемь боевых бронированных машин (8034) врага.

Защитники неба сбили всем БПЛА оперативно-тактического уровня (в общей сложности 3828). Также уничтожены четыре российских РСЗО (685), три средства ПВО (428).

Отминусовано и 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7059), 11 – спецтехники (677).

Среди других потерь ВС РФ в войне против Украины: 1273 крылатые ракеты, 315 самолетов, 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за неделю уничтожили на юге 10 лодок российских оккупантов. Захватчики использовали их для переправки диверсантов через Днепр.

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