Гуменюк: за неделю на юге уничтожено 10 лодок российских окупантов

Украинские защитники за неделю уничтожили на юге 10 лодок российских оккупантов. Захватчики использовали их для переправки диверсантов через Днепр.

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Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона 16 июля. По ее словам, на Херсонском направлении линия фронта стабильна, поскольку проходит по руслу Днепра.

На юге идет контрбатарейная борьба, Вооруженные силы Украины уничтожают потенциал противника.

"Если говорить за неделю, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и которым пытается маневрировать между островами. Более десяти лодок были уничтожены с диверсионно-разведывательными группами", – информировала Гуменюк.

Кроме того, были обезврежены несколько крупнокалиберных пушек "Мста-Б" и "Гиацинт", которыми оккупанты пытаются обстреливать правый берег Херсонщины.

Также Силы обороны уничтожили большое количество вражеских радиоэлектронных станций (РЭС), используемых для разведывательных БПЛА, добавила пресс-офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 июля Гуменюк рассказала об уничтожении трех ДРГ врага в устье Днепра. Всего было ликвидировано 11 оккупантов и три их лодки.

– По словам Гуменюк, враг пытается восстановить первую линию обороны, смытую наводнением после подрыва Каховской ГЭС, и подтянуть огневые позиции ближе к берегу. Однако ВСУ мешают планам оккупантов, уничтожая их технику и живую силу.

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