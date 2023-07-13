Войска РФ пытаются восстановить первую линию обороны на юге, ВСУ уничтожили лодку с ДРГ противника, – Гуменюк

На оккупированной территории Херсонщины противник пытается восстановить первую линию обороны, смытую наводнением после подрыва россиянами Каховской ГЭС, и подтянуть огневые позиции ближе к берегу Днепра. Силы обороны Украины мешают планам врага, уничтожают его военную технику и живую силу.

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В частности, 12 июля наши воины ударили по лодке, которую использовала ДРГ противника. Об этом утром в четверг, 13-го числа, в эфире "24 канала" рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что в последнее время тактическая авиация РФ очень активна в Черном море. 12 июля оккупанты проводили разведку, а на рассвете 13-го числа сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный. Это, скорее всего, такие "знаки внимания", связанные с будущим зерновым соглашением. 17 июля оно должно быть в очередной раз продлено.

Защитники Украины активно противостоят врагу. С начала июля на счету ВСУ пять полевых складов боеприпасов оккупантов.

По словам Гуменюк, российские захватчики обустраивают такие склады в том числе потому, что пытаются восстановить ту первую линию обороны, которая была смыта наводнением. В то же время им не так важно "глубоко окопаться", как снова развернуть огневые позиции, потому что они боятся продвижения Сил обороны с этого направления.

Спикер отметила: недалеко от береговой линии у ВС РФ нет мощного обеспечения, логистика противника работает лучше уже за второй линией обороны. При этом 12 июля враг снова нарастил количество обстрелов до уровня 70+ за сутки.

"Это говорит о том, что они пытаются возобновить ту линию обороны и линию своих огневых позиций, откуда их выгнала большая вода. Но мы работаем. Мы работаем в контрбатарейном режиме", – заявила Гуменюк.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что Силы обороны Украины 12 июля продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и, как сообщается, добились успехов на некоторых участках линии фронта.

– Почитать официальную информацию о ситуации на фронте можно в сводке Генштаба по ссылке.

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