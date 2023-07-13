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Войска РФ сосредоточили усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Марина Лисничук
War
4 минуты
987
Войска РФ сосредоточили усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

В Украине начались 505-е сутки полномасштабной войны, на которые российская армия и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, накануне произошло более 35 боевых столкновений.

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Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов на передовой, а также уничтожают логистику и пункты управления в тылу врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 13 июля.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. А за прошедшие сутки оккупационные войска атаковали наши города 15-ю "Шахедами", 11 из которых были сбиты. Всего враг нанес более 60 авиаударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых дети, а разрушения в очередной раз получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Войска РФ сосредоточили усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Ныне на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка – Сумской; Возрожденское, Избицкое, Землянки – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Оккупанты же нанесли авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине, из артиллерии и минометов обстреляли ее, а еще Фиголовку, Новомлинск, Двуречную, Западное, Купянск.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Из авиации она ударила возле Белогоровки на Луганщне и Спорного, Веселого, Раздолевки на Донетчине. Артобстрелам от нее подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянский лес, Белогоровка, Спирное, Берестово, Раздолевка.

Войска РФ сосредоточили усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От их артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии наши защитники успешно отразили атаки войск РФ в районах Авдеевки и Керамика на Донетчине. Враг нанес авиаудар возле Пантелеймоновки, совершил артобстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российской армии в районе Марьинки. Захватчики нанесли авиаудар возле Красногоровки, совершили обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

Войска РФ сосредоточили усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиаудары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ривнополя на Донетчине. Совершил обстрелы Новомихайловки, Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Он из артиллерии обстрелял более 20 населенных пунктов, в частности Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав – Херсонской и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Войска РФ сосредоточили усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки украинская боевая авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре ЗРК и две станции РЭБ оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники имеют частичный успех на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, нанося большие потери врагу. Они осуществляют аэроразведку, контрбатарейную борьбу, уничтожают цели и разминируют территории.

На Таврическом направлении рекордное количество российских оккупантов сдается в плен. Только за сутки 10 июля было 19 таких захватчиков.

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