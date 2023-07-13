Войска РФ сосредоточили усилия на пяти направлениях, продолжаются тяжелые бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

В Украине начались 505-е сутки полномасштабной войны, на которые российская армия и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, накануне произошло более 35 боевых столкновений.

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Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов на передовой, а также уничтожают логистику и пункты управления в тылу врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 13 июля.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. А за прошедшие сутки оккупационные войска атаковали наши города 15-ю "Шахедами", 11 из которых были сбиты. Всего враг нанес более 60 авиаударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых дети, а разрушения в очередной раз получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ныне на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка – Сумской; Возрожденское, Избицкое, Землянки – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Оккупанты же нанесли авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине, из артиллерии и минометов обстреляли ее, а еще Фиголовку, Новомлинск, Двуречную, Западное, Купянск.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Из авиации она ударила возле Белогоровки на Луганщне и Спорного, Веселого, Раздолевки на Донетчине. Артобстрелам от нее подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянский лес, Белогоровка, Спирное, Берестово, Раздолевка.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От их артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии наши защитники успешно отразили атаки войск РФ в районах Авдеевки и Керамика на Донетчине. Враг нанес авиаудар возле Пантелеймоновки, совершил артобстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российской армии в районе Марьинки. Захватчики нанесли авиаудар возле Красногоровки, совершили обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиаудары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ривнополя на Донетчине. Совершил обстрелы Новомихайловки, Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Он из артиллерии обстрелял более 20 населенных пунктов, в частности Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав – Херсонской и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки украинская боевая авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре ЗРК и две станции РЭБ оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники имеют частичный успех на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, нанося большие потери врагу. Они осуществляют аэроразведку, контрбатарейную борьбу, уничтожают цели и разминируют территории.

На Таврическом направлении рекордное количество российских оккупантов сдается в плен. Только за сутки 10 июля было 19 таких захватчиков.

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