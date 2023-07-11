На Таврическом направлении рекордное количество оккупантов сдается в плен: в ВСУ раскрыли подробности

На Таврическом направлении рекордное количество российских оккупантов сдается в плен. Только за прошедшие сутки таких захватчиков было 19.

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Такое заявление сделал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Валерий Шершень. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и во время проведения наступательных действий группировки "Таврия". Это указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага и его демотивацию, а с нашей стороны – успех", – подчеркнул он.

По его словам, за минувшие сутки в плен сдались 19 человек.

Шершень подчеркнул, что потери врага ранеными и убитыми на этом направлении также очень существенны.

Напомним, российские военные, захваченные в плен воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, 8 июля поздравили главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с 50-летием. Они пожелали ему счастья, здоровья, долгих лет жизни и поблагодарили за хорошее отношение к ним в плену.

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