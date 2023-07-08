"Долгих лет жизни и благодарим за такое отношение": пленные военные РФ поздравили Залужного с днем рождения. Видео

Российские военные, захваченные в плен воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, 8 июля поздравили главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с 50-летием. Они пожелали ему счастья, здоровья, долгих лет жизни и поблагодарили за хорошее отношение к ним в плену.

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Соответствующее видео обнародовала 3-я ОШБр в Facebook. "Передаем праздничные поздравления с юбилеем Валерию Залужному от обменного фонда", – подписала пост пресс-служба (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Защитники Украины сообщили, что они продолжают освобождать украинские земли под Бахмутом и приближать победу.

"Гордимся тем, что являемся частью большой военной семьи ВСУ вместе с Вами, Генерал", – написали в 3-й ОШБр. Воины пожелали главнокомандующему стальной выдержки и мудрых решений.

Они показали видео с оккупантами, которых удалось захватить в плен. Восемь военнослужащих РФ заявили, что они "живы-здоровы", посоветовали своим "коллегам" не верить пропаганде и не бояться сдаваться в плен.

Военнопленным также сообщили, что 8 июля Залужный празднует день рождения. Оккупанты пожелали украинскому генералу долгих лет жизни. "Спасибо за такое отношение", – сказал один из россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские пилоты оригинально поздравили Залужного с днем рождения. Свое послание они написали на американской управляемой авиабомбе JDAM-ER.

– Оркестр 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в честь дня рождения главнокомандующего ВСУ спел трогательную песню об "отце Залужном" и большой дружеской "семье ВСУ".

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