'Отец наш Залужный, ВСУ – семья': украинские воины трогательно поздравили 'железного генерала' с днем рождения. Видео

Сегодня, 8 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает свой 50-й день рождения. Так, под командованием "железного генерала" украинские воины смогли разрушить миф о "непобедимой второй армии мира", которой никогда не будет по зубам Украина.

Видео дня

Так, воины решили оригинально поздравить главнокомандующего с юбилеем, посвятив ему песню. Видео с приветствием Залужного распространилось в сети.

Оркестр 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" спели трогательную песню об "отце Залужном" и большой дружеской "семью ВСУ".

"Все в семье дружен: ты и он, и я. Отец наш Залужный – ВСУ семья", – спели украинские защитники.

Так, в песне воины рассказали, какая судьба ждет оккупантов, которые хотят захватить нашу землю, и что захватчикам украинское наступление не остановить, ведь нам "чужого не надо", однако "за свое стоим до конца".

"Наступление наше никто не остановит, сквозь огонь идем к цели. Освободим свою Украину, врагам сломаем хребты", – говорится в песне.

Также в песне защитники подчеркнули, что врага ждет расплата за каждого погибшего "брата" и "сестру".

Напомним, что OBOZREVATEL собрал семь ярких фактов о Валерии Залужном, который сегодня отмечает свое 50-летие.

Напомним, накануне стало известно, что Залужный посетил ОСУ "Хортица" и "Таврия". Он поблагодарил воинов за победу, подчеркнул, что контрнаступательная операция проходит согласно плану и выразил уверенность в том, что победа Украины ближе, чем казалось.