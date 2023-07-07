'Все по плану, ребята – молодцы': Залужный посетил ОСУ 'Хортица' и 'Таврия'. Видео

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский побывали на южном фронте. Военное руководство посетило оперативно-стратегические группировки "Хортица" и "Таврия".

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Об этом сообщил сам Залужный в своем Telegram-аккаунте. Он также опубликовал соответствующее видео.

"С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталом работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Спасибо каждому, кто защищает нашу землю", – отметил главнокомандующий.

Они проверили оперативную обстановку на юге, а также побывали в штабах Таврического и Запорожского направления.

На одном из кадров показано, как радостный Залужный занимает Сырского, а Шаптала стоит рядом и улыбается.

В коротком комментарии на видео из поездки главнокомандующий также заявил: "Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим".

Напомним, накануне Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Алексей Резников ранее говорил, что к контрнаступательным действиям Украина еще не привлекла основные резервы войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины находится только на начальном этапе, основные события на фронте будут проходить в ближайшие недели и месяцы. У ВСУ есть все необходимое для победы и возвращения всех захваченных россиянами территорий.

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