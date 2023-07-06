Залужный обсудил с Марком Милли оперативную обстановку на фронте: подробности разговора

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте.

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Об этом главнокомандующий сообщил в Telegram. Он подчеркнул, что украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

"Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках. С генералом Милли также обсудили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов", – написал Залужный.

Также он поблагодарил Милли за поддержку и помощь и поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне, 5 июля.

"Остаемся на связи. Вместе победим!" – резюмировал Залужный.

Как известно, ранее Милли сказал, что украинские воины хоть и медленно, но уверенно продвигаются вперед на фронте для освобождения захваченных Россией городов. Он призвал не делать поспешных выводов и отметил, что контрнаступление будет долгим.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Алексей Резников ранее говорил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основных резервов войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины находится только на начальном этапе, основные события на фронте будут происходить в ближайшие недели и месяцы. У ВСУ есть все необходимое для победы и возвращения всех захваченных россиянами территорий.

Как писал OBOZREVATEL, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку. Речь идет как о помощи вооружением, так и об обучении и консультациях.

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