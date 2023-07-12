ВСУ имеют успехи на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах: подробности

Украинские защитники имеют частичный успех на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, нанося большие потери оккупантам. Они осуществляют аэроразведку, контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские цели и разминируют территории.

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Об этом 12 июля рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень в эфире телемарафона. "На Бердянском направлении имеем частичный успех. Продвинувшись вдоль линии фронта, наши ударные подразделения и воинские части закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, наносят поражения по целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу, проводят разминирование", – сказал он.

По словам пресс-офицера, противник ожесточает сопротивление, однако украинские воины "системно давят на определенные участки фронта" и уничтожают боевой потенциал российских войск.

На Таврическом направлении наши военные сохраняют инициативу, добавил Шершень.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты 19 раз атаковали позиции Сил обороны и совершили 585 обстрелов.

Со своей стороны артиллерия Сил обороны Таврического направления выполнила 1397 огневых задач.

В результате РФ потеряла более двух рот убитыми и ранеными, а также 22 единицы военной техники.

В частности, ВСУ уничтожили:

– 6 ББМ,

– 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

– 2 РСЗО БМ-21 "Град",

– САУ 2А36 "Гиацинт-Б",

– БПЛА "Орлан-10",

– БПЛА Supercam,

– ЗРК "Бук",

– переносную РЛС "Кредо-М",

– РЭБ "Борисоглебск" и автомобильную технику,

– 3 склада боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были уничтожены около 510 оккупантов и 80 единиц их техники.

– ВСУ остановили попытку прорыва оккупантов на фронте, уничтожив всю наступательную технику противника – 9 БМП вместе с личным составом.

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